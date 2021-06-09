Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Asdf12
О себе
Я Катя занимаюсь спортом плавонье спортивные танцы.
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Ростов-на-Дону → Другое
Хочу погулять и приятно провести время
Ростов-на-Дону → Другое
Дома скучно хочу общения))
Ростов-на-Дону → Другое
Я хочу завести новых друзей
Ростов-на-Дону → Другое
Хочу прогуляться по городу
Ростов-на-Дону → Другое
Прогулка , попить кофе
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу подруг для совместных прогулок, походов на тренировки и поездок
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