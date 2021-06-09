Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Asdf12

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О себе

Я Катя занимаюсь спортом плавонье спортивные танцы.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Я Катя я ищу себе падружку.

Участие в других событиях

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Ростов-на-Дону → Другое

Хочу погулять и приятно провести время

маленькое фото пользователя Anna84
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Дома скучно хочу общения))

маленькое фото пользователя Nastya2008
Ростов-на-Дону → Другое

Я хочу завести новых друзей

маленькое фото пользователя Angelina0
Ростов-на-Дону → Другое

Хочу прогуляться по городу

маленькое фото пользователя Egor28
Ростов-на-Дону → Другое

Прогулка , попить кофе

маленькое фото пользователя Luibava
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу подруг для совместных прогулок, походов на тренировки и поездок

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