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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Ars_Adam

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О себе

Учусь на магистратуре. Юрист)
Подрабатываю в разных местах.
Пишу стихи, монтирую ролики.

Ощущение, что людям так искренне плевать на дружбу, пока я каждый вечер то и делал бы что писал «выскочим?» и всеоминал свои подростковые годы.
Я сказал это так, будто мне 30😅

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Почему бы не пройтись и похавать

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Откликнулся 1 участник
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