О себе

Учусь на магистратуре. Юрист)

Подрабатываю в разных местах.

Пишу стихи, монтирую ролики.



Ощущение, что людям так искренне плевать на дружбу, пока я каждый вечер то и делал бы что писал «выскочим?» и всеоминал свои подростковые годы.

Я сказал это так, будто мне 30😅