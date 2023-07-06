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Ростов-на-Дону
Учусь на магистратуре. Юрист)
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Ars_Adam
О себе
Учусь на магистратуре. Юрист)
Подрабатываю в разных местах.
Пишу стихи, монтирую ролики.
Ощущение, что людям так искренне плевать на дружбу, пока я каждый вечер то и делал бы что писал «выскочим?» и всеоминал свои подростковые годы.
Я сказал это так, будто мне 30😅
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино
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