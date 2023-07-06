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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Arhitekton
О себе
Верю только в себя.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
Не нравится:
💩 Шутки про говно📺 Политика💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💃 Потанцевать
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