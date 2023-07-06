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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Arhitekton

фото пользователя Arhitekton

О себе

Верю только в себя.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💃 Потанцевать

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Пообщаться вечером, отдохнуть после работы с графиком 7/0

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Выпить пива или виски, или пива, а потом виски, или на*яриться))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Leza

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Пошли погуляем солнце

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Marybb

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Сходить куда-нибудь

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Oxana

Ростов-на-Дону → другое

Давай познакомимся)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Vikysik

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Позагорать поплавать

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Dynyuzer228

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу друзей для прогулок в Первомайском районе☺️

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Alinso

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Почему бы не взять по кофейку, погулять и подружиться?

Откликнулся 1 участник

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