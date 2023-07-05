Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Anna127

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О себе

Люблю прогулки, бывать в новых местах.

Профиль обновлён 17 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Ростов-на-Дону → пообщаться

Найти подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgeniya7
Ростов-на-Дону → Другое

ищу подругу)

маленькое фото пользователя Uliana12
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Darya_murin
Ростов-на-Дону → Другое

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