Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Anna127
О себе
Люблю прогулки, бывать в новых местах.
Профиль обновлён 17 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
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