Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Anita3
О себе
Я занимаюсь веб-дизайном, танцую и люблю пофилософствовать и поболтать на тему психологии
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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