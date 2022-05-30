Я занимаюсь веб-дизайном, танцую и люблю пофилософствовать и поболтать на тему психологии

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

Ищешь друзей и компанию в городе Ростов-на-Дону?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.