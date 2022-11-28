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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Anasteisha

фото пользователя Anasteisha

О себе

Люблю рок группы КиШ , Би2, Ария,Князьzzz, Диана Арбенина, Земфира, АнимациЯ,Кино, Evanescence.

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Я мама 2х детей 9 и 4 года, Предлагаю совместные поездки, прогулки
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