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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Anastasiya_96

фото пользователя Anastasiya_96

О себе

Всем привет! Я очень общительный человек, хочу найти единомышленников, и людей для души

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян💃 Потанцевать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя jiulaan

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Хочу погулять и приятно провести время

Откликнулось 37 участников

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Marybb

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Сходить куда-нибудь

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Solarsystem

Ростов-на-Дону → пообщаться

Прокачка коммуникативных навыков)

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Irina_st

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девочки, ищу подруг))

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Evgeniya7

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

ищу подругу)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Sonya2002

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Предлагаю погулять, покушать, конечно же😏, пофоткать друг друга🥰

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя JUL00

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девушки, ищу подруг)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Uliana12

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Maria61

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Поиграть в мафию !

Откликнулось 7 участников

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