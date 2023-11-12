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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Anastasiya_96
О себе
Всем привет! Я очень общительный человек, хочу найти единомышленников, и людей для души
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян💃 Потанцевать
Участие в других событиях
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