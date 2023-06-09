О себе: По профессии аудитор, хобби - витражи, стеклянные мозаики, фьюзинг. Люблю играть в настольные игры, однако давно не играла, близкие друзья моего увлечения не разделяют. Хотелось бы найти людей родственных по вкусу и духу для общения, совместных походов в кино, настолкам, общению в гостях друг у друга и проч. Хочу увеличить свой круг общения.Готова общаться с адекватными, дружелюбными людьми). ( желательно от 25 до 40 лет, но не критично, если человек хороший) В людях ценю чувство юмора, отсутствие пафоса и доброту. Смею надеяться, что сама этими качествами обладаю (плюс некоторый цинизм)). Физическое состояние в настоящий момент не позволяет поддерживать компанию для занятий спортом, но я работаю над собой в этом направлении. Люблю слушать рок и альтер рок музыку: Би-2, Scorpions, The doors, Eagls и проч. Любимые авторы книг (в основном, Фентези): Сапковский, Праттчет, Громыко Любимые сериалы: Доктор Хаус, Клиника, Саус парк, Теория большого взрыва, Игра пристолов Любимые фильмы: Стражи галактики, Звездные войны, Обыкновенное чудо Очень люблю кошек, других животных тоже уважаю.

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Ростов-на-Дону?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.