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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Alinso
О себе
Ищу друзей. Если у тебя хорошее чувство юмора и понимаешь всякие приколы/мемы и т.д, то мы подружимся)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры💃 Потанцевать
События пользователя
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