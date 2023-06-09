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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Alinso

фото пользователя Alinso

О себе

Ищу друзей. Если у тебя хорошее чувство юмора и понимаешь всякие приколы/мемы и т.д, то мы подружимся)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры💃 Потанцевать

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Почему бы не взять по кофейку, погулять и подружиться?

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Откликнулся 1 участник
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