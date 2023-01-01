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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Alina1992
О себе
Люблю все что связано с киноиндустрией , люблю петь и танцевать (уровень любитель).
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью📚 Книги🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💨 Кальян🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
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