Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Alexey_83
О себе
Люблю слушать классическую музыку и металл/рок, компьютерные игры и головоломки.
Предпочитаю прогулки(если позволяет погода)
Профиль обновлён 19 февраля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы
Не нравится:
🏫 Учеба 🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
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