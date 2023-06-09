Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Alexey83

фото пользователя Alexey83

О себе

Люблю прогулки, кино, театр, посидеть в кафе.
Из музыки предпочитаю классическую, рок, металл.

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Погулять, выпить кофе, сходить в кино

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Погулять, выпить кофе, сходить в кино, найти друзей

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить кофе пообщаться

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу, пообщаться, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marybb
Ростов-на-Дону → Другое

Сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя GaLaS
Ростов-на-Дону → Другое

Общение и прогулки, поиграть в преферанс и другие настольные игры

маленькое фото пользователя Arhyna.777
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу приятного собеседника

маленькое фото пользователя elena0703
Ростов-на-Дону → Другое

Прогуляться по городу

маленькое фото пользователя Evgeny11
Ростов-на-Дону → Другое

Прогуляться в парке, выпить кофе

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