Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Alexey83
О себе
Люблю прогулки, кино, театр, посидеть в кафе.
Из музыки предпочитаю классическую, рок, металл.
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы
Не нравится:
☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия
События пользователя
Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить
Погулять, выпить кофе, сходить в кино
Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить
Погулять, выпить кофе, сходить в кино, найти друзей
Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить
Прогуляться, выпить кофе пообщаться
Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить
Прогуляться по городу, пообщаться, перекусить
Участие в других событиях
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