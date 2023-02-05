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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Alesya_555

фото пользователя Alesya_555

О себе

Люблю музыку, спорт, нравятся книги, прогулки, фотографии, театры, выставки☺️и еще много чего интересного

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

👋хочу найти подруг

маленькое фото пользователя Daria_et
маленькое фото пользователя Elena93
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Liza1306

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Irina_st

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девочки, ищу подруг))

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Dashnka

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу (подробней в описание)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя JuliaT

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в кафе или вместе на мероприятие 😎

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя JUL00

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девушки, ищу подруг)

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя nemovaolya

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для разговоров обо всём и прогулок по городу)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя alenkagro

Ростов-на-Дону → пообщаться

Ищу подруг! Для прогулок, сходить покушать и просто поболтать.

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Maria61

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Поиграть в мафию !

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Julia25

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Inessa17

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Найти подругу

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя MaryKennedy

Ростов-на-Дону → пообщаться

Поболтать на важные темы - развитие, хобби, психология, мотивация, самопознание.

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Sofiyamut

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Пойдём погуляем

Откликнулись 2 участника

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