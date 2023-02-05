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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Alesya_555
О себе
Люблю музыку, спорт, нравятся книги, прогулки, фотографии, театры, выставки☺️и еще много чего интересного
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового
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