Ищу интернет друзей или подруг, с которыми можно поговорить обо всем, что приходит в голову, желательно от 18 до 22) Кстати, любой юмор в общении приветствуется!☀️ Если кратко, то увлекаюсь психологией, нравятся танцы и разные шоу ✨ Иногда веду свою телегу ssrakss

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

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Ростов-на-Дону → пообщаться Ищу интернет-друзей/подруг, чтобы можно было поговорить обо всем)

Красногорск → Другое Ищу подруг, с которыми можно пообщаться на различные темы

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.