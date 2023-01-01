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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя alenkagro

фото пользователя alenkagro

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро

События пользователя

Ростов-на-Дону → пообщаться

Ищу подруг! Для прогулок, сходить покушать и просто поболтать.

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маленькое фото пользователя Mary27.08
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маленькое фото пользователя Irina_st
Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулся 471 участник

маленькое фото пользователя Helga07

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Найти подругу

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Irina_st

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девочки, ищу подруг))

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Sonya2002

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Предлагаю погулять, покушать, конечно же😏, пофоткать друг друга🥰

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя JUL00

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девушки, ищу подруг)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя nemovaolya

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для разговоров обо всём и прогулок по городу)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Asdf12

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Я Катя я ищу себе падружку.

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Mary27.08

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для общения , прогулок, домашних посиделок с кофе)

Откликнулось 5 участников

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