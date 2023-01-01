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Ищу подруг! Для прогулок, сходить покушать и просто поболтать.

Ищу подруг для общения , прогулок, домашних посиделок с кофе)

Я Катя я ищу себе падружку.

Ищу подруг для разговоров обо всём и прогулок по городу)

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

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