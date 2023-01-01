Ростов-на-Дону

Профиль пользователя Aleksaa

О себе Люблю гулять по городу, посещать различные места:кафе/кофейни,кинотеатры, смотреть поднимающие настроение фильмы и обсуждать интересующие меня и моего собеседника темы) Буду рада новому знакомству!

Была в сети на прошлой неделе

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