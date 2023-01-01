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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Aleksaa

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О себе

Люблю гулять по городу, посещать различные места:кафе/кофейни,кинотеатры, смотреть поднимающие настроение фильмы и обсуждать интересующие меня и моего собеседника темы) Буду рада новому знакомству!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

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