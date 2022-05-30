Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Aleks_sky
О себе
Сочиняю стихи, пишу тексты для песен
Бегаю, катаюсь на всём что катается))
Профиль обновлён 18 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 🚶♀️ Прогуляться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия
Не нравится:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные
События пользователя
Участие в других событиях
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