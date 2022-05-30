Сочиняю стихи, пишу тексты для песен Бегаю, катаюсь на всём что катается))

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные

Казань → Другое Трегирит слово "должна". Про человеческие идеалы. Про жизнь

Ищешь друзей и компанию в городе Ростов-на-Дону?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.