Ростов-на-Дону
Профиль пользователя A_mur

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О себе

Пытаюсь заниматься спортом, иногда бегаю. Люблю активно провести свободное от детей время.

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Батайск → активный отдых

Я мама 2х детей 9 и 4 года, Предлагаю совместные поездки, прогулки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя sheller
Ростов-на-Дону → Другое

Где все? Все умерли?

маленькое фото пользователя Smxrtxxn
Ростов-на-Дону → Другое

В поиске друзей/подруг

маленькое фото пользователя 4ertenok_13
Ростов-на-Дону → Другое

Прогулка или что то ещё. Я не местный пока, покажите город

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