Пытаюсь заниматься спортом, иногда бегаю. Люблю активно провести свободное от детей время.

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Батайск → активный отдых Я мама 2х детей 9 и 4 года, Предлагаю совместные поездки, прогулки

Ростов-на-Дону → Другое Прогулка или что то ещё. Я не местный пока, покажите город

Ростов-на-Дону → Другое Где все? Все умерли?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.