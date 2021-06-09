Норильск
Профиль пользователя 4edrik
О себе
Интроверт. Северянин. Фитнесер.
Нравится литература, кино, сериалы, физ-активность.
Девушки, пишущие первыми, попадают в рай.
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные ✝️ Религия
Не нравится:
💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 📺 Политика ☣️ Токсичность 💰 Бизнес
События пользователя
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