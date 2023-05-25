По заведениям не хожу. Больше дома сижу. Но завести романтические отношения очень хочется. На сайтах сплошь быдло Неужели в Воронеже бесполезно найти хоть сколько-нибудь образованного человека с кругозором?

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🏫 Учеба 🐈 Домашние животные

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор

Воронеж → другое Мне хочется в тихое красивое место у водоёма.

Воронеж → Другое Буду очень рад погулять пообщаться

Воронеж → Другое Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

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