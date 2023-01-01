Ровно
Профиль пользователя 17111996
О себе
Играю на піаніно 12 років
Профиль обновлён 15 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 🏢 Работа 💩 Странный юмор
Участие в других событиях
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