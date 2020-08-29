Туп, жаден, прожорлив… Характер - отсутствует. А так люблю ходить пешком. Обычно один. Но надеюсь найти хороших знакомых, а может и друзей. Очень люблю море и хорошую музыку. Душевную.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Рига.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.