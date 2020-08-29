Постоянно ковыряюсь в компе, он в состоянии вечного апгрейда. Провожу тесты, радуюсь возросшим цифоркам и начинаю всё заново. Переодически я бородат. Ведь я модный! Но нет, я просто ленивая жопа.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Йошкар-Ола → Другое Общаться хочу, но общаться не с кем :)

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