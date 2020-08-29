Рига
Профиль пользователя AndYCry

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О себе

Постоянно ковыряюсь в компе, он в состоянии вечного апгрейда. Провожу тесты, радуюсь возросшим цифоркам и начинаю всё заново.

Переодически я бородат. Ведь я модный! Но нет, я просто ленивая жопа.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 📚 Книги

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 📺 Политика 💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

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Взрослый дядя (только по паспорту) хочет найти друзей

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Общаться хочу, но общаться не с кем :)

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