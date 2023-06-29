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Ревда
Профиль пользователя dalice

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О себе

Люблю играть в волейбол, баскетбол, психологию.
Творческая личность, нравится изучать что то новое. С каждым днем познаю себя и узнаю что то новое
Занимаюсь волонтерством, благодаря этому моя жизнь становится весёлой, разнообразной и прекрасной

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Да, хочу того, .. знаю чего

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя NikolayE

Екатеринбург → активный отдых

Ищу максимально тупого человека

Откликнулся 1 участник

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