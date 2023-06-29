О себе

Люблю играть в волейбол, баскетбол, психологию.

Творческая личность, нравится изучать что то новое. С каждым днем познаю себя и узнаю что то новое

Занимаюсь волонтерством, благодаря этому моя жизнь становится весёлой, разнообразной и прекрасной