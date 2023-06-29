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Ревда
Люблю играть в волейбол, баскетбол, психологию.
Ревда
Профиль пользователя dalice
О себе
Люблю играть в волейбол, баскетбол, психологию.
Творческая личность, нравится изучать что то новое. С каждым днем познаю себя и узнаю что то новое
Занимаюсь волонтерством, благодаря этому моя жизнь становится весёлой, разнообразной и прекрасной
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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