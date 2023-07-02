⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Реутов
Реутов
Занимаюсь физической культурой, тренирую свою группу (тренировки на базе бега на короткие дистанции), пишу стихи, развлекаюсь практической психологией и помогаю людям менять векторы развития, менять качество жизни.
Реутов
Профиль пользователя GraSt
О себе
Занимаюсь физической культурой, тренирую свою группу (тренировки на базе бега на короткие дистанции), пишу стихи, развлекаюсь практической психологией и помогаю людям менять векторы развития, менять качество жизни.
Катаюсь на мотрцикле и велосипеде, люблю природу, шашлык и открытые водоёмы.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
✝️ Религия🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь
Другие пользователи из города Реутов
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам