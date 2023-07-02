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Реутов
Профиль пользователя GraSt

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О себе

Занимаюсь физической культурой, тренирую свою группу (тренировки на базе бега на короткие дистанции), пишу стихи, развлекаюсь практической психологией и помогаю людям менять векторы развития, менять качество жизни.
Катаюсь на мотрцикле и велосипеде, люблю природу, шашлык и открытые водоёмы.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь
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