Реутов

Профиль пользователя GraSt

О себе Занимаюсь физической культурой, тренирую свою группу (тренировки на базе бега на короткие дистанции), пишу стихи, развлекаюсь практической психологией и помогаю людям менять векторы развития, менять качество жизни.

Катаюсь на мотрцикле и велосипеде, люблю природу, шашлык и открытые водоёмы.

Был в сети на этой неделе

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