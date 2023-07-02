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Реутов
Профиль пользователя Galinka

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О себе

Я - многодетная мама, не так давно сменила город проживания, потому в мой круг общения входят только члены семьи)). Очень хочется найти подруг

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

☣️ Токсичность
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