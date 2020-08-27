Реутов
Профиль пользователя Darinata

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О себе

Играю в хонкай и геншин импакт. Учусь на юрфаке. Думаю научиться писательству и только начинаю.
А так из хобби я вышиваю, читаю книги Оробинского, смотрю аниме и играю в игры (мобилки в основном, но и на компе иногда).

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Реутов → сходить на мероприятие

Фестиваль красок в Реутове

Реутов → прогуляться, перекусить

Найти дружескую душу

Москва → пообщаться

Буду рада пообщаться с новыми людьми

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Чат поддержки: задайте вопрос тут

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Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

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Хочется найти классный и общительных знакомых✨

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Интеллектуальных и творческих разговоров

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Ищу подруг, чтобы собираться вместе и покорять Москву )

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Прогуляться в красивых местах Москвы, весело провести время

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В 13:00. Метро Дубровка

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Просто приятного человека для общения (не старше 22 лет)

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