Реутов
Профиль пользователя Darinata
О себе
Играю в хонкай и геншин импакт. Учусь на юрфаке. Думаю научиться писательству и только начинаю.
А так из хобби я вышиваю, читаю книги Оробинского, смотрю аниме и играю в игры (мобилки в основном, но и на компе иногда).
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
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Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Интеллектуальных и творческих разговоров
прогуляться по центру, поболтать
Ищу подруг, чтобы собираться вместе и покорять Москву )
Прогуляться в красивых местах Москвы, весело провести время
Прогуляемся в выходные куда нибудь?)
В 13:00. Метро Дубровка
Просто приятного человека для общения (не старше 22 лет)
Пообщаться (телеграмм)
Давай поболтаем о чём угодно)
Ищу интересного человека для общения, прогулок.
Ищу подругу
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