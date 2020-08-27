Играю в хонкай и геншин импакт. Учусь на юрфаке. Думаю научиться писательству и только начинаю. А так из хобби я вышиваю, читаю книги Оробинского, смотрю аниме и играю в игры (мобилки в основном, но и на компе иногда).

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро

💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Реутов.

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