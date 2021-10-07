23 года, 160см Хочется иногда провести время в приятной компании в хорошем месте. В среднем болтливая и веселая. Как большинство из нас я человек работающий, быстро устаю от людей, поэтому пару часиков живого общения в неделю достаточно 😅, хотя кто знает как пойдет. Не против также найти друга по переписке, быть может, дойдет и до встреч. Сейчас в моем списке желаний- посетить планетарий, покататься на лодочках, например, в измайловском парке, посидеть в кафе на открытой веранде, сходить в гастрономические заведения и попробовать восточную, авторскую и другие кухни, устроить пикник, посетить котокафе или цивильный приют, найти и поехать в место, где хорошо видно звездное небо; Люблю слушать больше энергичную музыку (рок, например), и под которую можно танцевать и радоваться жизни, но могу и медитативную- зависит от настроения; Недавно начала ходить в тренажерный зал и танцы Lady dance и Хорео, кроме того, хочу выучить английский, изучаю графический дизайн, люблю говорить о всяких модных штуках в психологии; Люблю пешие прогулки в обязательно хорошую погоду, не могу терпеть ветер и холод; Есть велосипед, собираюсь кататься по району Новокосино, брать велосипеды и самокаты напрокат и кататься по Москве; Не курю совсем, выпиваю крайне редко; Не люблю шумные места подобные барам и клубам, но на концерт сходила бы; Люблю летом сидеть на верандах кафе; Часто гуляю по лесопаркам и паркам; Нравится посещать театральные спектакли, кинотеатры, выставки, музеи, хоррор-квесты, стендапы; Также люблю посещать лекции и выставки, связанные с генетикой, биотехнологией и смежным; Работаю в производственной лаборатории БАДов.

Профиль обновлён 15 мая 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

Москва → пообщаться общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Отправиться на прогулку по Москве реке

Москва → Другое Привет! Создал ответное событие для откликов на ваши идеи😉

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