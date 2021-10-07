Реутов
Профиль пользователя Ali_na
О себе
23 года, 160см
Хочется иногда провести время в приятной компании в хорошем месте. В среднем болтливая и веселая. Как большинство из нас я человек работающий, быстро устаю от людей, поэтому пару часиков живого общения в неделю достаточно 😅, хотя кто знает как пойдет.
Не против также найти друга по переписке, быть может, дойдет и до встреч.
Сейчас в моем списке желаний- посетить планетарий, покататься на лодочках, например, в измайловском парке, посидеть в кафе на открытой веранде, сходить в гастрономические заведения и попробовать восточную, авторскую и другие кухни, устроить пикник, посетить котокафе или цивильный приют, найти и поехать в место, где хорошо видно звездное небо;
Люблю слушать больше энергичную музыку (рок, например), и под которую можно танцевать и радоваться жизни, но могу и медитативную- зависит от настроения;
Недавно начала ходить в тренажерный зал и танцы Lady dance и Хорео, кроме того, хочу выучить английский, изучаю графический дизайн, люблю говорить о всяких модных штуках в психологии;
Люблю пешие прогулки в обязательно хорошую погоду, не могу терпеть ветер и холод;
Есть велосипед, собираюсь кататься по району Новокосино, брать велосипеды и самокаты напрокат и кататься по Москве;
Не курю совсем, выпиваю крайне редко;
Не люблю шумные места подобные барам и клубам, но на концерт сходила бы;
Люблю летом сидеть на верандах кафе;
Часто гуляю по лесопаркам и паркам;
Нравится посещать театральные спектакли, кинотеатры, выставки, музеи, хоррор-квесты, стендапы;
Также люблю посещать лекции и выставки, связанные с генетикой, биотехнологией и смежным;
Работаю в производственной лаборатории БАДов.
Профиль обновлён 15 мая 2023 г.
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