Раменское
Профиль пользователя VoBa
О себе
Ведущий инженер по строительству искусственных сооружений и планированию производства
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль
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