Раменское
Профиль пользователя Regi
О себе
Работаю в продажах, а в свободное время делаю знакомым ноготочки
Обожаю все, что связано с растениями и природой
Буду рада прогулкам, не против пофоткать тебя, если это будет взаимно
Не равнодушна к эстетике прошлого
Мечтаю заняться фигурой
Нужна подруга для обсуждения целей на жизнь, с которой можно поделиться и послушать в ответ!
Профиль обновлён 27 февраля 2023 г.
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Не нравится:
Участие в других событиях
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