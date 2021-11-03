Раменское
Профиль пользователя Regi

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О себе

Работаю в продажах, а в свободное время делаю знакомым ноготочки
Обожаю все, что связано с растениями и природой
Буду рада прогулкам, не против пофоткать тебя, если это будет взаимно
Не равнодушна к эстетике прошлого
Мечтаю заняться фигурой
Нужна подруга для обсуждения целей на жизнь, с которой можно поделиться и послушать в ответ!

Профиль обновлён 27 февраля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nutal
Раменское → Другое

Хочу найти подругу любого возраста 😍🥰

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