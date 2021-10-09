⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Раменское

Раменское
Профиль пользователя Nastya.28

фото пользователя Nastya.28

О себе

Меня зовут Настя, переехала недавно в г Раменское к парню, знакомых здесь у меня нет очень хочется найти подруг))) Люблю ходить в кино, в кафе, или просто посидеть дома поболтать, планирую пойти в фитнес

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино

События пользователя

Раменское → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу , с кем можно сходить в кино или просто поболтать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kotik_katysha

Москва → пообщаться

Уважаемые господа ))

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя NikkiStarikova

Краснодар → пообщаться

Ищу подруг для общения на всевозможные темы)

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Vivi4

Москва → пообщаться

Разговориться по душам, а дальше как пойдёт

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Lexi

Москва → пообщаться

Было бы супер найти комфортных людей для общения ,прогулок и разговора

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Kotik_katysha

Москва → прогуляться, перекусить

Девчонки пишите пожалуйста

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя GYSIK

Москва → пообщаться

Найти людей, с которыми можно погулять и весело провести время с:

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Alzara

Москва → пообщаться

Совсем не понимаю как пользоваться приложением:(

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Tatiyana

Москва → пообщаться

Найти родную душу

Откликнулись 4 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Раменское

маленькое фото пользователя Android
маленькое фото пользователя Katheryna333
маленькое фото пользователя Anyuta
маленькое фото пользователя Daria77777
маленькое фото пользователя Irina_wl
маленькое фото пользователя Rostovskiy
маленькое фото пользователя Freestiler
маленькое фото пользователя Radmir86
маленькое фото пользователя Sahak
маленькое фото пользователя GrumpyFox
маленькое фото пользователя VoBa
маленькое фото пользователя Regi
маленькое фото пользователя hurik
маленькое фото пользователя Oleg1989
маленькое фото пользователя Persocgenby
маленькое фото пользователя Janna8
маленькое фото пользователя Exosus
маленькое фото пользователя EleSto

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам