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Раменское
Раменское
Профиль пользователя Nastya.28
О себе
Меня зовут Настя, переехала недавно в г Раменское к парню, знакомых здесь у меня нет очень хочется найти подруг))) Люблю ходить в кино, в кафе, или просто посидеть дома поболтать, планирую пойти в фитнес
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино
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