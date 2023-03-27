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Раменское
Раменское
Профиль пользователя Marina1.03
О себе
Увлекаюсь психологией,люблю искусство и интересные места,где можно поесть и сфотографироваться.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
Участие в других событиях
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