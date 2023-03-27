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Раменское
Профиль пользователя Marina1.03

фото пользователя Marina1.03

О себе

Увлекаюсь психологией,люблю искусство и интересные места,где можно поесть и сфотографироваться.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

📺 Политика🏢 Работа✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mko05

Москва → прогуляться, перекусить

Go гулять ☀️🌤️☘️🌿🍃🌯☕️🍰 чай, кофе😌…

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Eugene.Lookos

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в рестик в приятной компании

Откликнулись 3 участника

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