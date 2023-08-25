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Раменское
Раменское
Профиль пользователя Lapka26
О себе
Ситуация банальная, переехала из другого города и не успела еще обзавестись друзьями)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться
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