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Раменское
Профиль пользователя Lapka26

фото пользователя Lapka26

О себе

Ситуация банальная, переехала из другого города и не успела еще обзавестись друзьями)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Москва → пообщаться

Ля, подруги найдитесь

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Ищу подружек 🫶🏼

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Девочки давайте дружить 🩷

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Хочу найти самую лучшую подругу💕

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