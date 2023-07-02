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Раменское
Профиль пользователя KristinaRicci

фото пользователя KristinaRicci

О себе

Раненная душа. Огонь в сердце. Люблю мир и все вокруг. Вижу в людях всегда хорошее до последнего, потом огорчаюсь. Хочу быть счастливой..
Безумно творческий человек.. Ищу себя .. Хочу познать мир 🌏и людей и научиться любить себя в первую☝️ очередь.. Открытое сердце. Юрист но.. Не юрист

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → пообщаться

Друг по душе

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Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на шоу под дождём 6 октября в Москве

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Москва → пообщаться

Мудрость, адекватный человек, хочу почувствовать себя девушкой

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Москва → пообщаться

Хочу найти единомышленников по духу

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Откликнулись 4 участника

Москва → пообщаться

Поговорим с тобой ? 🫂

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Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Очень сильно хочу найти работу . Разбита внутри , хочу окунуться и забыть все..

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Откликнулось 8 участников

Москва → прогуляться, перекусить

Завести или попасть в окружение блогеров, предпринимателей

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маленькое фото пользователя 8kami5noki8
Откликнулись 2 участника

Раменское → прогуляться, перекусить

Пригласить вас ко мне на брови 🥰за чашкой кофе , чая❤️

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

создать чат для блогеров

Откликнулось 39 участников

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Москва → собрать компанию

Собрать компанию для общения и дружбы

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Вопрос жизни и смерти

Откликнулось 9 участников

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Москва → пообщаться

Давно хочу купить первый мотоцикл. Можете посоветовать ?

Откликнулось 9 участников

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Москва → пообщаться

Поговорим на творческие или не очень темы)

Откликнулись 4 участника

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Как разнообразить свою жизнь по максимуму?

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Ищу хорошую собеседницу, для дальнейшего общения , прогулок и тд

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Хочу вывести тебя из Матрицы)ну или просто пообщаться в кафе на интересные темы

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А ну ка😃 расскажите как тут все устроено? Что дало тебе это прилож.?

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