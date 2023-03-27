⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Раменское

Раменское
Профиль пользователя Katheryna333

фото пользователя Katheryna333
фото #2 пользователя Katheryna333

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться 💨 Кальян ✈️ Путешествия

События пользователя

Раменское → пообщаться
Ищу подруг для прогулок

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nutal
Раменское → Другое
😇😇хочу пообщаться 😇
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Раменское

Ищешь друзей и компанию в городе Раменское?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Раменское.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.