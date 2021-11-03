Не так давно сменила место жительства и нахожусь в поиске новых знакомств. Интересов очень много. Очень уважаю любой ручной труд, когда человек может что-то создать своими руками. Очень тяготею ко всему, у чего есть история, это не только места и архитектура, но и вещи. Я например собираю старые елочные игрушки. Также я за любую физическую активность, в разное время занималась плаванием, фигурным катанием, йогой, сейчас хожу в зал. Очень люблю кино, музыку. В последнее время открыла для себя однодневные поездки по московской области. Сейчас моя попутчица не может ездить со мной, с удовольствием нашла бы компанию в твоем лице. Хочется найти новых подруг для общения, посещения каких-то мест или мероприятий или занятий спортом.

Профиль обновлён 8 мая 2023 г.

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