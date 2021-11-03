Раменское
Профиль пользователя Daria77777
О себе
Из музыки не люблю современность и реп. Не точно нет.
Спорт ... Ну он есть в мире. Он не в моем.
Иногда могу впасть в молчанку. Но это от ступора тупости.
Профиль обновлён 14 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
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