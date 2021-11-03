Из музыки не люблю современность и реп. Не точно нет. Спорт ... Ну он есть в мире. Он не в моем. Иногда могу впасть в молчанку. Но это от ступора тупости.

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

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Раменское → пообщаться Поговорим о том, о сём) карты таро или здравый смысл?)

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