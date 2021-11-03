Раменское
Профиль пользователя Balavaca

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фото #2 пользователя Balavaca

О себе

Люблю жизнь

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес

Не нравится:

💩 Странный юмор

События пользователя

Раменское → пообщаться

Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Все начинается с малого

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Москва → Другое

Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

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Буду рад пообщаться на любые темы с интересными людьми)

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Найти новых друзей: легко и непринуждëнно общаться онлайн и оффлайн

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Прогуляться по местности воробьевых гор)

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