Раменское
Профиль пользователя Balavaca
О себе
Люблю жизнь
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес
Не нравится:
💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Все начинается с малого
Москва → Другое
Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту
Рязань → Другое
Пообщаться с умным человеком на любые темы)
Москва → Другое
Буду рад пообщаться на любые темы с интересными людьми)
Москва → Другое
Найти новых друзей: легко и непринуждëнно общаться онлайн и оффлайн
Москва → Другое
Прогуляться по местности воробьевых гор)
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