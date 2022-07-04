Пятигорск
Профиль пользователя Zdubii

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О себе

Путешествия, аэрофотосъемки, качественная музыка

Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.

События пользователя

Минеральные Воды → активный отдых

Сходить на малое седло в Кисловодске

Минеральные Воды → активный отдых

Сходить с утра на селитряннве скалы в Железноводске

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