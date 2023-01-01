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Пятигорск
Нравится гулять, хайкинг без экстрима)
Пятигорск
Профиль пользователя PrizrakR
О себе
Нравится гулять, хайкинг без экстрима)
Настольные игры
С пользой провести время, активности, за любой кипиш))
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
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