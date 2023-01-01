Пятигорск

Профиль пользователя PrizrakR

О себе Нравится гулять, хайкинг без экстрима)

Настольные игры

С пользой провести время, активности, за любой кипиш))

Был в сети пару дней назад

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