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Пятигорск
Профиль пользователя Kovrik

фото пользователя Kovrik

О себе

Студент, ищу друзей и пытаюсь бороться с анти социальностью 😅

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

Откликнулся 51 участник

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Тольятти → пообщаться

Кооператив творческих личностей, начинающие блоггеры, художники и проч

Откликнулись 22 участника

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