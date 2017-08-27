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Пятигорск
Профиль пользователя Konstantin_26

фото пользователя Konstantin_26

О себе

Музыка по настроению , вкусная еда , футбол, природа где никого нету.

Профиль обновлён 31 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Сходить в кино 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Пятигорск → прогуляться, перекусить
Прогуляться , посмотреть фильм, обсудить интересные истории
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