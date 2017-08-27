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Пятигорск
Профиль пользователя Jony007

фото пользователя Jony007

О себе

Занимаюсь спорто,катаюсь на велосипеде.Люблю поездки на природу

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🎲 Настольные игры
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