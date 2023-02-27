⬅️ Посмотреть других пользователей в Пятигорске

Пятигорск
Профиль пользователя Govorun

фото пользователя Govorun

О себе

Люблю горы. Хожу в походы, палатки, спальники и все дела) Любитель, не профессионал. Люблю фильмы Гая Ричи в переводе Пучкова. Люблю все фильмы в переводе Пучкова) Нравится посещать новые места. Люблю Питер. Читаю книги: фантастика, попаданцы, фэнтэзи.
Нравится таскать железо в спорт зале, но без фанатизма) Люблю театр, обожаю оперу (жаль, что не часто получается бывать). Сожительствую с котом и кошкой) Женат не был, детей нет. Люблю тяжёлую музыку.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💕 Обсудить отношения📺 Политика📚 Книги😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🎲 Настольные игры
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Пятигорск

маленькое фото пользователя RUSLAN_inc
маленькое фото пользователя Alik2568
маленькое фото пользователя Safar81
маленькое фото пользователя kristina_maaa
маленькое фото пользователя Zdubii
маленькое фото пользователя Salvotrutha
маленькое фото пользователя Dianchikk
маленькое фото пользователя Snow_cat
маленькое фото пользователя Oksy6
маленькое фото пользователя Viki_1
маленькое фото пользователя Sanya_white
маленькое фото пользователя Kjuy
маленькое фото пользователя BatheaD
маленькое фото пользователя Zhenya
маленькое фото пользователя PavelK
маленькое фото пользователя Vlad_imir
маленькое фото пользователя Ksenia_28
маленькое фото пользователя Timyr5115
маленькое фото пользователя Mary_LM
маленькое фото пользователя dasha_almazova
маленькое фото пользователя Kovrik
маленькое фото пользователя Jony007
маленькое фото пользователя 58925
маленькое фото пользователя Aika
маленькое фото пользователя Dima
маленькое фото пользователя DS26RUS
маленькое фото пользователя Xcvbn
маленькое фото пользователя EkuZhen

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам