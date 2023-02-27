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Пятигорск
Люблю горы. Хожу в походы, палатки, спальники и все дела) Любитель, не профессионал. Люблю фильмы Гая Ричи в переводе Пучкова. Люблю все фильмы в переводе Пучкова) Нравится посещать новые места. Люблю Питер. Читаю книги: фантастика, попаданцы, фэнтэзи.
Пятигорск
Профиль пользователя Govorun
О себе
Люблю горы. Хожу в походы, палатки, спальники и все дела) Любитель, не профессионал. Люблю фильмы Гая Ричи в переводе Пучкова. Люблю все фильмы в переводе Пучкова) Нравится посещать новые места. Люблю Питер. Читаю книги: фантастика, попаданцы, фэнтэзи.
Нравится таскать железо в спорт зале, но без фанатизма) Люблю театр, обожаю оперу (жаль, что не часто получается бывать). Сожительствую с котом и кошкой) Женат не был, детей нет. Люблю тяжёлую музыку.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💕 Обсудить отношения📺 Политика📚 Книги😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎭 Театр🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового
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🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🎲 Настольные игры
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