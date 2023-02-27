О себе

Люблю горы. Хожу в походы, палатки, спальники и все дела) Любитель, не профессионал. Люблю фильмы Гая Ричи в переводе Пучкова. Люблю все фильмы в переводе Пучкова) Нравится посещать новые места. Люблю Питер. Читаю книги: фантастика, попаданцы, фэнтэзи.

Нравится таскать железо в спорт зале, но без фанатизма) Люблю театр, обожаю оперу (жаль, что не часто получается бывать). Сожительствую с котом и кошкой) Женат не был, детей нет. Люблю тяжёлую музыку.