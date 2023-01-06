Профиль обновлён 30 мая 2023 г.

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☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

Невинномысск → Другое Кто со мной на аттракционы?

Хошимин → Другое Привет! Ищу друзей в Хошимине и за его пределами🌏

Ангарск → Другое Укрепляю душу и тело (Библия, Фитнесс, ПП)...кто со мной, тот герой😇😁

Сочи → Другое Ищу сестёр и братьев для общения )

Нальчик → Другое Общаться потому что скучно

Ставрополь → Другое Хочу найти новый друзей и подруг, в новом городе не хватает общения

Пенза → Другое Новые знакомства, а там как получится

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Новороссийск → Другое Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Ищешь друзей и компанию в городе Пятигорск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пятигорск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.