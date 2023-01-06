Пятигорск
Профиль пользователя EkuZhen

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О себе

Горы, путешествия, природа, сноуборд, прогулки, велосипед

Профиль обновлён 30 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🏫 Учеба 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Буденновск → активный отдых

Организовать прогулку по Буденновску, можно сделать пикник.

Пятигорск → путешествия

Путешествия,Эльбрус,Дербент,Лунь,Природа,Водопады,Медитация, Квадрокоп

Участие в других событиях

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