Пятигорск
Профиль пользователя EkuZhen
О себе
Горы, путешествия, природа, сноуборд, прогулки, велосипед
Профиль обновлён 30 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🏫 Учеба 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро
Не нравится:
☣️ Токсичность 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Новороссийск → Другое
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Казань → Другое
Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁
Краснодар → Другое
Предпочитаю общение в соц.сетях
Москва → Другое
Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)
Краснодар → Другое
Нуждаюсь в поддержке
Пенза → Другое
Новые знакомства, а там как получится
Санкт-Петербург → Другое
Обсудить фильмы телекомпании Sreda (Триггер, Алиби, Фандорин….)
Белово → Другое
Поболтать, перекусить
Ставрополь → Другое
Хочу найти новый друзей и подруг, в новом городе не хватает общения
Нальчик → Другое
Общаться потому что скучно
Краснодар → Другое
Пообщаться, найти друзей
Краснодар → Другое
Новых знакомств бы))
Сочи → Другое
Ищу сестёр и братьев для общения )
Ангарск → Другое
Укрепляю душу и тело (Библия, Фитнесс, ПП)...кто со мной, тот герой😇😁
Буденновск → Другое
Сходить в кальянную, клуб
Хошимин → Другое
Привет! Ищу друзей в Хошимине и за его пределами🌏
Владикавказ → Другое
Активный отдых
Невинномысск → Другое
Кто со мной на аттракционы?
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