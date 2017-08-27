⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Пятигорск

Пятигорск
Профиль пользователя Ekud

фото пользователя Ekud

О себе

Горы, автопутешествия, гастрономия. #tripek TG

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🎭 Театр 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📚 Книги 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность

События пользователя

Грозный → прогуляться, перекусить
Грозный, прогулка
Пятигорск → прогуляться, перекусить
Прогуляться в Пятигорске
Пятигорск → прогуляться, перекусить
С 26 августа по 3 сентября поехать в Тбилиси

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое
Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением
маленькое фото пользователя Alexia
Саратов → Другое
Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)
маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое
В чем измеряется ваше время?
маленькое фото пользователя Yangwawa
Москва → Другое
Хочу пообсуждать отношения М+Ж
маленькое фото пользователя Kr_istin_a
Ставрополь → Другое
Ты можешь: 1) написать мне о проблемах; 2) задать вопрос;
маленькое фото пользователя Yasmi99
Буденновск → Другое
Сходить в кальянную, клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Пятигорск

Ищешь друзей и компанию в городе Пятигорск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пятигорск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.