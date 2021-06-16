Пушкино
Профиль пользователя Vitka_ann

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О себе

Учусь на эстрадную вокалистку, обожаю петь, слушать различную музыку: рок, джаз, поп. Являюсь вокалисткой музыкальной группы «Юлва».
Изучаю английский и японский языки (немного лингвист🤭).
Ну и просто хороший человек 🌼

Профиль обновлён 12 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ULVA
Москва → Другое

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