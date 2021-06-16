Пушкино
Профиль пользователя Vitka_ann
О себе
Учусь на эстрадную вокалистку, обожаю петь, слушать различную музыку: рок, джаз, поп. Являюсь вокалисткой музыкальной группы «Юлва».
Изучаю английский и японский языки (немного лингвист🤭).
Ну и просто хороший человек 🌼
Профиль обновлён 12 мая 2023 г.
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