Пушкино
Профиль пользователя Lutik
О себе
Ещё не определился с ВУЗом?🎓 Самое время схватить документы📃 и не упустить свой шанс. В МФ МГТУ им Баумана дружный коллектив и интересные проекты🧪🧬 Задай вопросы по поступлению мне. Не упусти последний вагон 🚇 на пути к интересной учёбе и работе 🏫 Кафедра ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства🏞️🏡
Биолог 🔬🧫☣️
Занимаюсь охотой🐗🦊
Немного и по настроению рыбалкой 🐟🎣
Обожаю играть в бадминтон 🏸
Профиль обновлён 7 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)
Живите долго и процветайте 🖖🏻
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту
Давно хочу купить первый мотоцикл. Можете посоветовать ?
Найти родственную душу
Собраться в дискорде небольшой компанией, познакомиться, поболтать
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