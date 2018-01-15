Ещё не определился с ВУЗом?🎓 Самое время схватить документы📃 и не упустить свой шанс. В МФ МГТУ им Баумана дружный коллектив и интересные проекты🧪🧬 Задай вопросы по поступлению мне. Не упусти последний вагон 🚇 на пути к интересной учёбе и работе 🏫 Кафедра ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства🏞️🏡 Биолог 🔬🧫☣️ Занимаюсь охотой🐗🦊 Немного и по настроению рыбалкой 🐟🎣 Обожаю играть в бадминтон 🏸

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

🐈 Домашние животные 📚 Книги

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

Пушкино → пообщаться Ищешь ВУЗ? МФ МГТУ Баумана 🧪🧬 Задай вопросы мне. У нас интересно 🔬

Москва → Другое Давно хочу купить первый мотоцикл. Можете посоветовать ?

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Одинцово → Другое Живите долго и процветайте 🖖🏻

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