Пушкино
Профиль пользователя Lutik

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О себе

Ещё не определился с ВУЗом?🎓 Самое время схватить документы📃 и не упустить свой шанс. В МФ МГТУ им Баумана дружный коллектив и интересные проекты🧪🧬 Задай вопросы по поступлению мне. Не упусти последний вагон 🚇 на пути к интересной учёбе и работе 🏫 Кафедра ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства🏞️🏡

Биолог 🔬🧫☣️
Занимаюсь охотой🐗🦊
Немного и по настроению рыбалкой 🐟🎣
Обожаю играть в бадминтон 🏸

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Пушкино → активный отдых

Бадминтон на западе 🏸

Пушкино → пообщаться

Ищешь ВУЗ? МФ МГТУ Баумана 🧪🧬 Задай вопросы мне. У нас интересно 🔬

Участие в других событиях

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