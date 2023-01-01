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Пушкино
Пушкино
Профиль пользователя Kris87
О себе
Ищу подругу в Пушкино или рядом , люблю ходить в кино , кафе ,гулять , ездить в Лавру в Сергеев Посад . Можно и в Москву выбраться .
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей
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