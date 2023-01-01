⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Пушкино

Пушкино
Профиль пользователя Kris87

фото пользователя Kris87

О себе

Ищу подругу в Пушкино или рядом , люблю ходить в кино , кафе ,гулять , ездить в Лавру в Сергеев Посад . Можно и в Москву выбраться .

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Пушкино → прогуляться, перекусить

Пушкино в Кино 🍿

Пушкино → прогуляться, перекусить

Пушкино прогуляться по парку , выпить кофе 😊

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя koko2090

Мытищи → прогуляться, перекусить

ищу интересных людей для прогулок и т.д

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Niko86

Ивантеевка → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться вечером

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя eLFrey

Пушкино → сходить на мероприятие

Сгонять в кино на Пилу

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Lutik

Пушкино → активный отдых

Ночной бадминтон бадминтон 🏸

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Пушкино

маленькое фото пользователя Motomom_L
маленькое фото пользователя Patamyshta
маленькое фото пользователя XAH1
маленькое фото пользователя Broo
маленькое фото пользователя kiddiamond
маленькое фото пользователя Andreyy
маленькое фото пользователя 27Love
маленькое фото пользователя eLFrey
маленькое фото пользователя Sanya777
маленькое фото пользователя Admin_Ser
маленькое фото пользователя Antcher
маленькое фото пользователя DarlingDoc
маленькое фото пользователя Bunyod.1982
маленькое фото пользователя Venera
маленькое фото пользователя teddy74
маленькое фото пользователя Nastike
маленькое фото пользователя Vitka_ann
маленькое фото пользователя Lovedell
маленькое фото пользователя Lutik

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам