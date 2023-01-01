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Пушкино
Профиль пользователя eLFrey

фото пользователя eLFrey

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Внезапно спланированная встреча незнакомых людей для знакомства =)

маленькое фото пользователя Oxana_R
Откликнулся 1 участник

Пушкино → сходить на мероприятие

Сгонять в кино на Пилу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Aliceee

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Откликнулось 38 участников

анонимный пользователь

Москва → пообщаться

Буду рада общению, пол не важен.

Откликнулось 5 участников

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